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Водителя грузовика нарушившего ПДД в Иркутске вычислили по соцсетям

Нарушитель создал аварийную ситуацию на Глазковском мосту.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске 29-летнего нарушителя вычислили по соцсетям. Как сообщили в Госавтоинспекции региона, полицейские увидели запись, на которой грузовик «Киа Бонго» проигнорировал знак, разрешающий движение только направо и повернул налево.

— В отношении мужчины составлен административный материал по части 2 статьи 12.16 КоАП РФ, санкция которой предусматривает административный штраф в размере 1000 рублей, — пояснили инспекторы.

Сам нарушитель рассказал полицейским, что просто не заметил дорожный знак, поэтому и повернул.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что на улице Байкальской в областном центре врезались друг в друга пять машин.