В Алматы похолодает до −5°С

Синоптики РГП «Казгидромет» предоставили прогноз погоды на 22, 23 и 24 ноября 2024 года. В конце месяца температура в Астане опустится до 15 градусов, в Алматы — до 5. В Шымкенте же по-прежнему тепло, сообщает Zakon.kz.