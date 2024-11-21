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В Алматы похолодает до −5°С

Синоптики РГП «Казгидромет» предоставили прогноз погоды на 22, 23 и 24 ноября 2024 года. В конце месяца температура в Астане опустится до 15 градусов, в Алматы — до 5. В Шымкенте же по-прежнему тепло, сообщает Zakon.kz.

Сейчас в Ричмонде: +6° 3 м/с 65% 751 мм рт. ст. +10°
Источник: Zakon.kz

Прогноз погоды по Астане.

  • 22 ноября: переменная облачность, ночью снег, низовая метель, гололед. Ночью и утром туман. Днем возможен слабый ветер. Температура воздуха ночью 9−11, днем 3−5 мороза.
  • 23 ноября: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Температура воздуха ночью 10−12, днем 5−7 мороза.
  • 24 ноября: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 13−15, днем 2−4 мороза.

Прогноз погоды по Алматы.

  • 22 ноября: облачно, ночью и утром осадки (дождь, снег), туман, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью 0−2 мороза, днем 2−4 тепла.
  • 23 ноября: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 3−5 мороза, днем 2−4 тепла.
  • 24 ноября: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Температура воздуха ночью 2−4 мороза, днем 4−6 тепла.

Прогноз погоды по Шымкенту.

  • 22 ноября: переменная облачность, без осадков. Днем порывы ветра могут достигать 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0−2, днем 10−12 тепла.
  • 23—24 ноября: переменная облачность, без осадков. Возможен слабый ветер. Температура воздуха ночью −1+1, днем 11−13 тепла.

Ранее метеорологи рассказали, что с 21 по 23 ноября на страну обрушится очередной северо-западный циклон. Казахстанцам нужно быть готовыми к сильным дождям, снегу и порывистому ветру.