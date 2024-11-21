В Алматы похолодает до −5°С

Прогноз погоды по Астане.
- 22 ноября: переменная облачность, ночью снег, низовая метель, гололед. Ночью и утром туман. Днем возможен слабый ветер. Температура воздуха ночью 9−11, днем 3−5 мороза.
- 23 ноября: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Температура воздуха ночью 10−12, днем 5−7 мороза.
- 24 ноября: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 13−15, днем 2−4 мороза.
Прогноз погоды по Алматы.
- 22 ноября: облачно, ночью и утром осадки (дождь, снег), туман, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью 0−2 мороза, днем 2−4 тепла.
- 23 ноября: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 3−5 мороза, днем 2−4 тепла.
- 24 ноября: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Температура воздуха ночью 2−4 мороза, днем 4−6 тепла.
Прогноз погоды по Шымкенту.
- 22 ноября: переменная облачность, без осадков. Днем порывы ветра могут достигать 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0−2, днем 10−12 тепла.
23—24 ноября: переменная облачность, без осадков. Возможен слабый ветер. Температура воздуха ночью −1+1, днем 11−13 тепла.
Ранее метеорологи рассказали, что с 21 по 23 ноября на страну обрушится очередной северо-западный циклон. Казахстанцам нужно быть готовыми к сильным дождям, снегу и порывистому ветру.