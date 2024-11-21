«Это хороший знак!»: в семье военнослужащих появился щенок с пятном в виде буквы Z

Необычный щенок породы «йоркширский терьер» появился на свет в Забайкальском крае. От сородичей он отличается необычной деталью в окрасе — на холке по центру у него виднеется буква Z. Семья военнослужащих, где произошло необычное пополнение, считает, что это хороший знак. Подробности — в материале КП-Иркутск.
Родился в семье военнослужащих.
Михаил и Светлана из Читы — особенная пара. Они связали себя не только узами брака, но и общей профессией. Каждый из них в свое время решил посвятить себя военной службе. Михаил отдал армии 20 лет, вышел на пенсию в должности офицера. Светлана же, окончив обучение в медицинском колледже, решила, что не хочет работать в обычной поликлинике, поэтому стала военным фельдшером.
— Мы вместе с 2018 года. Познакомились по службе, воинские части были рядом. Михаил помогает мне воспитывать двоих детей от первого брака. У нас свой частный дом, есть огород и хозяйство. В свободное время ездим вместе на рыбалку и на охоту, — рассказывает 42-летняя Светлана Демидас.
Осенью 2021 года в семье произошло пополнение: супруги завели собаку. Годовалого йоркширского терьера по кличке Бетти пристраивали в добрые руки через сайт объявлений.
Осенью 2021 года в семье произошло пополнение: супруги завели собаку. Фото: из личного архива героев публикации.
— Отдавали по семейным обстоятельствам. Муж давно мечтал о собаке именно этой породы. Бетти сразу стала воспринимать Михаила как хозяина: ходит за ним по пятам, спит рядом.
Несколько дней назад Бэтти стала мамой. У нее родились трое здоровых и красивых щенков: два мальчика и девочка.
Несколько дней назад Бэтти стала мамой. У нее родились трое здоровых и красивых щенков: два мальчика и девочка. Фото: из личного архива героев публикации.
— Роды начались ранним утром. Первым появился на свет как раз мальчишка. Маленький, черненький. Взяли его на руки, смотрим, а он будто в чем-то испачкался. Хотели вытереть его. Пригляделись, а это не грязь на холке, а белое пятно. И не обычное! В виде буквы Z! Она сразу бросилась в глаза!
Счастливое предзнаменование.
Светлана признается, что сразу посчитала это хорошим предзнаменованием. Дело в том, что супруги принимают участие в специальной военной операции. Мужчину призвали на службу в рамках проведения частичной мобилизации осенью 2022 года. Сибирячка же помогает раненым в госпиталях, проводит в рабочих командировках по полгода. А в свободное время занимается волонтерской деятельностью.
— Я отправила фотографию новорожденного щенка мужу и подруге. Они вообще не удивились, что малыш с таким необычным окрасом появился именно в нашей семье. Надеемся, что это не просто так, и победа действительно уже близка!
Светлана рассказывает, что щенка-патриота решила забрать к себе ее подруга. Фото: из личного архива героев публикации.
Светлана рассказывает, что щенка-патриота решила забрать к себе ее подруга, муж которой (тоже Михаил) сейчас находится на СВО. Супруги дали уже щенку имя — Михаил Михайлович.
Пока новорожденные подрастают и набираются сил. Бетти — чудесная мама, которая заботится о своих детенышах. Для брата и сестры Михаила Михайловича уже тоже нашли хозяев. Светлана планирует отдать щенков в новые семьи 31 декабря, перед Новым годом.