«Это хороший знак!»: в семье военнослужащих появился щенок с пятном в виде буквы Z

Михаил и Светлана из Читы — особенная пара. Они связали себя не только узами брака, но и общей профессией. Каждый из них в свое время решил посвятить себя военной службе. Михаил отдал армии 20 лет, вышел на пенсию в должности офицера. Светлана же, окончив обучение в медицинском колледже, решила, что не хочет работать в обычной поликлинике, поэтому стала военным фельдшером.