«Почему сильные мужчины выбирают таких компактных друзей-пушистиков?» Российский актер Дмитрий Певцов рассказал, что у него такой же шпиц, как Умка Александра Лукашенко

Известный российский актер, звезда культового советского фильма «Про прозвищу “Зверь” Дмитрий Певцов рассказал о том, что у него в доме живет совершенно очаровательный питомец. Дмитрий Певцов стал гостем программы “Скажинемолчи”, которая выходит на телеканале “Беларусь 1”. Среди прочих тем ведущие шоу Виктория Попова и Татьяна Щербина неожиданно обсудили “животную тему”.
Первая волна популярности настигла актера в самом начале 1990-х. Фото: личная страница Дмитрия Певцова в соцсети.
Начали с того самого фильма: «По прозвищу “Зверь”, который вышел в 1990-ом году.
— Зрители помнят вас по фильмам «Про прозвищу “Зверь”, “Мафия бессмертна”…
— Как свет давно умерших звезд до нас доходит! До сих пор люди встречаются, подходят, мол, я вырос на фильме «По прозвищу…».
Актер ответил на самые разные вопросы. Фото: скриншот эфира телеканала «Беларусь 1».
— Ностальгия, конечно. А с каким чувством вы вспоминаете?
— Ну, «Мафию…» я бы не стал вспоминать, а вот «Зверь»… Я могу сказать, что это последний фильм, который прошел в советском прокате — потом кинотеатры все закрыли. Это хорошее, крепкое кино, оно дало мне серьезный толчок, я там не особо что-то сыграл в смысле как актер, просто хорошее попадание в этого персонажа.
Артист вспомнил свои первые киноленты. Фото: скриншот эфира телеканала «Беларусь 1».
Как оказалось, дома у актера и его жены актрисы Ольги Дроздовой живет свой зверь.
— Если говорить о животных, то вспоминается, что у вас такой же пес-шпиц, как и у нашего президента. Мне любопытно, почему сильные мужчины выбирают таких компактных друзей-пушистиков? — спросила Виктория Попова.
У актера собака той же породы, что и у президента Беларуси Александра Лукашенко. Фото: личная страница Дмитрия Певцова в соцсети.
— Ну, это выбор не мой был, а моей супруги с сыном Елисеем. Но наш шпиц, он какой-то…То есть у него характер не этой породы, а какой-то большой. Но она очень добрая, молчаливая [собака], готова часами висеть на руке, валяться рядом, — голос артиста стал абсолютно нежным и мягким.
Домашний любимец не слазит с рук. Фото: скриншот эфира телеканала «Беларусь 1».
— Гавкает только тогда, когда мы уходим: «Вы опять меня бросаете!» Гавкает, когда мы возвращаемся, когда играется. Все остальное — любовь ко всем человеческим существам, любой гость для нее — это счастье, будет зализан даже каждый враг. Ну вот такая прекрасная собака! — с непередаваемой нежностью обобщил Дмитрий Певцов.
Шпиц просто обожает хозяев. Фото: скриншот эфира телеканала «Беларусь 1».
Ранее мы писали о том, что в Белорусской железной дороге назвали график туров к Деду Морозу в Беловежскую пущу на поездах по цене от 190 рублей (здесь про это).