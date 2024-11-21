«Почему сильные мужчины выбирают таких компактных друзей-пушистиков?» Российский актер Дмитрий Певцов рассказал, что у него такой же шпиц, как Умка Александра Лукашенко

— Ну, «Мафию…» я бы не стал вспоминать, а вот «Зверь»… Я могу сказать, что это последний фильм, который прошел в советском прокате — потом кинотеатры все закрыли. Это хорошее, крепкое кино, оно дало мне серьезный толчок, я там не особо что-то сыграл в смысле как актер, просто хорошее попадание в этого персонажа.