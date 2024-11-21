Группа белорусов вывезена из Ливана российскими спасателями

Российские спасатели вывезли из Ливана многочисленную группу белорусов и россиян, информирует Sputnik Беларусь.
Сообщается, что самолет МЧС России Ил-76 накануне выполнил специальный рейс в Бейрут, куда по поручению президента России Владимира Путина были доставлены 24 тонны гуманитарной помощи для местного населения, в том числе продукты питания, медикаменты и предметы первой необходимости.
На обратном пути борт военно-транспортного самолета вывез из Ливана группу белорусских и российских граждан в количестве 59 человек.
— Мы вывозим третью группу. Данным рейсом помимо граждан России будут вывезены и 19 граждан Беларуси, — прокомментировал глава консульского отдела посольства России в Ливане Олег Демиров.
Напомним, в конце сентября МИД Беларуси сказал белорусам покинуть Ливан или переехать на безопасные территории в связи с обострением ситуации в регионе. Также белорусам рекомендовано воздержаться от поездок в Израиль. Еще МИД Беларуси дал экстренные контакты для звонков в Израиле и Ливане.
Напомним, в сентябре армия обороны Израиля начала полномасштабную военную операцию против ливанского движения Хезболлах в ответ на ракетные обстрелы со стороны Ливана.
Тем временем белорусы оставили больше 1,5 миллиона подписей за выдвижение Лукашенко кандидатом в президенты. А президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не ожидал 1,5 миллиона подписей за свое выдвижение на выборы 2025.