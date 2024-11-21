Группа белорусов вывезена из Ливана российскими спасателями

Напомним, в конце сентября МИД Беларуси сказал белорусам покинуть Ливан или переехать на безопасные территории в связи с обострением ситуации в регионе. Также белорусам рекомендовано воздержаться от поездок в Израиль. Еще МИД Беларуси дал экстренные контакты для звонков в Израиле и Ливане.