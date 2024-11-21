Кеша спасается от погони в новом клипе на трек Joyride

Американская певица Кеша представила музыкальное видео на сингл Joyride (2024). Композиция, выпущенная 4 июля, стала первым независимым релизом артистки после того, как та покинула лейбл Kemosabe Records.
Режиссерами клипа выступили Дмитрий Бэзил, Купер Руссел и Лаура Горун. В ролике видно, как Кеша мчится по пустыне в красном кабриолете, пытаясь укрыться от вооруженных преследователей.
Музыкальное видео было выпущено через собственный лейбл певицы Kesha Records, который она основала в начале этой осени при поддержке агентства талантов Crush Music и дистрибьюторского подразделения Warner Music Group — ADA.
Ранее стало известно, что над следующим альбомом Кеши работают гиперпоп-продюсеры A. G. Cook и Zhone.