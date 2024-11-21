38 мигрантов в Ростовской области лишили права въезжать на территорию РФ

— По итогам проверок 38 иностранных граждан лишены права въезда на территорию Российской Федерации на пять лет. В отношении одного мигранта принято решение о прекращении российского гражданства и запрете въезда на 50 лет за неисполнение обязанности по постановке на воинский учет, — рассказали в пресс-службе.