38 мигрантов в Ростовской области лишили права въезжать на территорию РФ

В Ростовской области 38 мигрантам запретили въезжать на территорию России. Об этом сообщили в ГУ МВД по Ростовской области. Рейды проходили в Ростове, Шахтах, Азовском и Кагальницком районах.
Во время проверок зафиксировали 12 мигрантов, которые совершили административные правонарушения, связанные с нарушением режима пребывания, незаконной трудовой деятельностью и нарушениями сроков обращения за патентом и неисполнением решений суда.
Также на воинский учет поставили одного натурализованного гражданина РФ. Во время проверки документов у индивидуальных предпринимателей правоохранители выявили 38 административных нарушений, из них 29 — за незаконное привлечение к работе и девять — за нарушения пребывания иностранных граждан в России.
— По итогам проверок 38 иностранных граждан лишены права въезда на территорию Российской Федерации на пять лет. В отношении одного мигранта принято решение о прекращении российского гражданства и запрете въезда на 50 лет за неисполнение обязанности по постановке на воинский учет, — рассказали в пресс-службе.