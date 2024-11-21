Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жителям Уфы рассказали об опасных перекрестках

На этих пересечениях улиц происходит больше всего аварий.

Источник: Комсомольская правда

В мэрии Уфы опубликовали самые опасные перекрестки в городе. По словам властей, именно на этих пересечениях улиц фиксируют наибольшее количество аварий. Всего специалисты насчитали 19 таких перекрестков в разных частях Уфы. Самыми проблемными оказались Октябрьский и Кировский районы.

Список самых опасных перекрестков, на которых пострадали 88 человек, выглядит так:

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.