Жителям Уфы рассказали об опасных перекрестках

В мэрии Уфы опубликовали самые опасные перекрестки в городе. По словам властей, именно на этих пересечениях улиц фиксируют наибольшее количество аварий. Всего специалисты насчитали 19 таких перекрестков в разных частях Уфы. Самыми проблемными оказались Октябрьский и Кировский районы.
Список самых опасных перекрестков, на которых пострадали 88 человек, выглядит так:
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