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Боец из Эхирит-Булагатского района погиб на СВО

Сергея Козырева не стало в возрасте 30 лет.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Скорбные вести пришли в Эхирит-Булагатский район. Защитник Отечества и герой Сергей Козырев погиб на СВО. Как сообщил в своем тг-канале мэр района Геннадий Осодоев, мужчины не стало при выполнении боевого задания. Военнослужащему было 30 лет.

— В 2014 году Сергей Владимирович заключил контракт с Министерством обороны в г. Самара. В составе миротворческих сил служил в Сирии. По окончании контракта работал охранником в агентстве «Восток», — поделился Геннадия Осодоев.

С 2023 по 2024 год защитник Родины был на СВО по контракту. В сентябре 2024 года он погиб на Кураховском направлении.