Боец из Эхирит-Булагатского района погиб на СВО

Скорбные вести пришли в Эхирит-Булагатский район. Защитник Отечества и герой Сергей Козырев погиб на СВО. Как сообщил в своем тг-канале мэр района Геннадий Осодоев, мужчины не стало при выполнении боевого задания. Военнослужащему было 30 лет.
— В 2014 году Сергей Владимирович заключил контракт с Министерством обороны в г. Самара. В составе миротворческих сил служил в Сирии. По окончании контракта работал охранником в агентстве «Восток», — поделился Геннадия Осодоев.
С 2023 по 2024 год защитник Родины был на СВО по контракту. В сентябре 2024 года он погиб на Кураховском направлении.