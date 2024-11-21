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На Южном Урале по ночам будет подмораживать до 14 градусов, днем воздух прогреется до + 3

В Челябинской области по ночам будет подмораживать до 14 градусов, днем воздух местами прогреется — до плюс 3, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сейчас в Ричмонде: +13° 6 м/с 38% 749 мм рт. ст. +12°
Источник: Агентство «Москва»

Южный Урал остается под влиянием гребня Казахстанского антициклона, который постепенно отходит на восток.

Так, 22 ноября при переменной облачности без существенных осадков. Ночью и утром местами туманы. В отдельных районах образуются гололедно-изморозевые явления. Ветер юго-западный, южный 4−9 м/с, локально порывы до 13 м/с. Температура воздуха предстоящей ночью минус 4−9, в горах и низинах — до 14 градусов, днем в пятницу будет от минус 2 до плюс 3 градусов, в низинах — до минус 7.

Непосредственно в Челябинске 22 ноября ночью минус 6−8, днем — от нуля до минус 2 градусов.

В субботу и воскресенье удержится переменная облачность, без существенных осадков, ночью 23 и 24 ноября минус 3−8, в горах и низинах — до минус 11 градусов, днем — от минус 2 до плюс 3 градусов. Ветер тех же направлений и скорост.

Но мере продвижения антициклона с районов Оренбурга на восток атмосферное давление будет повышаться. Вероятность осадков в антициклоне мала, плотность облаков уменьшится, изредка будет проглядывать солнце.

«На Сибирских просторах антициклон обоснуется 21—22 ноября, западная его периферия, обращенная к Уралу, в ближайшие дни будет пополняться теплом Средиземноморья», — говорит главный синоптик Уральского ГУМС Галина Шепоренко.

Оттепельная погода сохранится до 24—25 ноября, а вот увеличения снежного покрова придется подождать. «Согласно численным прогнозам, атлантические циклоны будут бороздить атмосферу Европейской части России, не касаясь Зауралья. Существенных осадков не ожидается почти до конца ноября», — добавляет она.