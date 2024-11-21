На Южном Урале по ночам будет подмораживать до 14 градусов, днем воздух прогреется до + 3

Так, 22 ноября при переменной облачности без существенных осадков. Ночью и утром местами туманы. В отдельных районах образуются гололедно-изморозевые явления. Ветер юго-западный, южный 4−9 м/с, локально порывы до 13 м/с. Температура воздуха предстоящей ночью минус 4−9, в горах и низинах — до 14 градусов, днем в пятницу будет от минус 2 до плюс 3 градусов, в низинах — до минус 7.