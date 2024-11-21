Любимый принц и хулиган: петербуржцы стояли в очереди, чтобы проститься с премьером Мариинки

«Мы были с Володей очень хорошо знакомы. Мы дружили, работали вместе, сколько спектаклей перетанцевали, много гастролировали. Он очень талантливый человек. Когда пришел в театр, все сразу поняли, что пришла будущая звезда, точнее звездный артист. Это выражалось в его манере поведения, общении, во всем. Он был очень добрый, открытый, веселый, остроумный, с огромным чувством юмора и живым умом. И он никогда не страдал звездной болезнью, даже будучи очень известным… Это действительно большая утрата: таких танцовщиков сейчас и в мире мало», — рассказал «МК в Питере» Андрей Иванов, бывший солист балета.