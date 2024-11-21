Любимый принц и хулиган: петербуржцы стояли в очереди, чтобы проститься с премьером Мариинки

«Церемония в белом фойе театра началась ровно в полдень. Отпевать Владимира Шклярова будут в Никольском соборе, а похоронят любимого артиста балета многих петербуржцев на Смоленском кладбище», — сообщил корреспондент «МК в Питере».
Проводить Владимира Шклярова в последний путь пришел директор и художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев и коллеги по балетной труппе: Олеся Новикова, Юрий Смекалов, балетный репетитор Владимир Ким и многие другие. Многие петербуржцы в знак прощания дотрагивались рукой до гроба. Женщины едва сдерживали слезы, редкие из них не плакали.
«Мы были с Володей очень хорошо знакомы. Мы дружили, работали вместе, сколько спектаклей перетанцевали, много гастролировали. Он очень талантливый человек. Когда пришел в театр, все сразу поняли, что пришла будущая звезда, точнее звездный артист. Это выражалось в его манере поведения, общении, во всем. Он был очень добрый, открытый, веселый, остроумный, с огромным чувством юмора и живым умом. И он никогда не страдал звездной болезнью, даже будучи очень известным… Это действительно большая утрата: таких танцовщиков сейчас и в мире мало», — рассказал «МК в Питере» Андрей Иванов, бывший солист балета.
Напомним, любимец публики и театралов, заслуженный артист России Владимир Школяров трагически погиб в ночь на 16 ноября. Ему было 39 лет. Внезапный уход из жизни знаменитого артиста балета породил много слухов и домыслов. В личном телеграм-канале их опровергала балерина Ирина Бартновская. Именно она сообщила, что жизнь премьера оборвалась в результате несчастного случая и о невыносимой боли, с которой жил и выступал артист.