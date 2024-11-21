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В Крыму может появиться пограничное училище

Аксенов обратился к Путину с просьбой о создании в Крыму пограничного училища.

Источник: Комсомольская правда

В Крыму могут создать пограничное училище. Глава республики Сергей Аксенов с этой инициативой обратился к Владимиру Путину. По его словам, целесообразность и необходимость в этом, безусловно, присутствуют.

В эфире телеканала «Крым 24» Сергей Аксенов рассказал, что ранее они с полпредом президента в ЮФО Владимиром Устиновым уже обращались к главе государства и директору Федеральной службы безопасности России Александру Бортникову с предложением о создании такого училища. Ожидается, что решение по этому вопросу будет принято до конца текущего года.

«Не готов сказать, что гарантированно будет принято решение, но руководство страны и ФСБ нас слышит, всегда реагирует, думаю, что и этот вопрос так или иначе получит определенное развитие».

подытожил Аксенов
образование