В Крыму может появиться пограничное училище

В Крыму могут создать пограничное училище. Глава республики Сергей Аксенов с этой инициативой обратился к Владимиру Путину. По его словам, целесообразность и необходимость в этом, безусловно, присутствуют.
В эфире телеканала «Крым 24» Сергей Аксенов рассказал, что ранее они с полпредом президента в ЮФО Владимиром Устиновым уже обращались к главе государства и директору Федеральной службы безопасности России Александру Бортникову с предложением о создании такого училища. Ожидается, что решение по этому вопросу будет принято до конца текущего года.
«Не готов сказать, что гарантированно будет принято решение, но руководство страны и ФСБ нас слышит, всегда реагирует, думаю, что и этот вопрос так или иначе получит определенное развитие».