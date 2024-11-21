В Крыму может появиться пограничное училище

В эфире телеканала «Крым 24» Сергей Аксенов рассказал, что ранее они с полпредом президента в ЮФО Владимиром Устиновым уже обращались к главе государства и директору Федеральной службы безопасности России Александру Бортникову с предложением о создании такого училища. Ожидается, что решение по этому вопросу будет принято до конца текущего года.