Выявлены 80 участков генома, связанных с дилатационной кардиомиопатией

Последующее изучение функций генов показало, что многие из них были связаны с передачей сигналов между клетками сердечной мышцы и их сцеплением друг с другом. Каждая из мутаций повышает риск на относительно небольшое значение, однако появление большого числа подобных мелких «опечаток» в структуре ДНК приводит к тому, что вероятность развития дилатационной кардиомиопатии увеличивается почти в четыре раза.