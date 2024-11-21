Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Предложения Иркутской области по тарифам на электричество обсудили в Госдуме

В Приангарье готовят обоснование для увеличения диапазона энергопотребления.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В комитете Госдумы РФ по энергетике прошло рабочее совещание, на котором выступил председатель Правительства Иркутской области Константин Зайцев. Темой для обсуждения стали обращения от глав Приангарья и Республики Хакасия в адрес федерального правительства с просьбой о пересмотре диапазонов потребления электроэнергии. Такие же обращения поступили и в комитет Госдумы от группы депутатов.

Константин Зайцев рассказал депутатам о предложениях от нашего региона: установить максимальный ежемесячный объём потребления в границах первого диапазона не менее, чем 9000 кВт*ч. Кроме того, есть вариант введения разных нормативов для летнего и зимнего периодов. Сейчас идет работа по детальному обоснованию необходимости увеличить диапазоны энергопотребления. Кроме того, в Приангарье подсчитывают, скольких собственников частных домов коснутся вводимые нормативы.

— Наша совместная с депутатами задача сейчас — отстоять интересы жителей Иркутской области, которые используют электроэнергию для своего жизнеобеспечения, — отметил Константин Зайцев.

Как отметил председатель комитета Николай Шульгинов, в означенных регионах собрать все необходимые данные для более точной оценки и разработке дальнейших мер.