Предложения Иркутской области по тарифам на электричество обсудили в Госдуме

Константин Зайцев рассказал депутатам о предложениях от нашего региона: установить максимальный ежемесячный объём потребления в границах первого диапазона не менее, чем 9000 кВт*ч. Кроме того, есть вариант введения разных нормативов для летнего и зимнего периодов. Сейчас идет работа по детальному обоснованию необходимости увеличить диапазоны энергопотребления. Кроме того, в Приангарье подсчитывают, скольких собственников частных домов коснутся вводимые нормативы.