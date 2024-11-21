Парк «Дримлэнд» сносят в Минске — на его месте будет парк Народного единства

Напомним, в январе 2024-го в Минске суд начал банкротство парка развлечений «Дримлэнд». А позже стало известно, что здание нового Национального исторического музея будет расположено на месте бывшего парка развлечений, в границах проспекта Победителей — улицы Орловской и реки Свислочь. Также там обустроят парк Народного единства, который займет территорию около 31 гектара.