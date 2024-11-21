Парк «Дримлэнд» сносят в Минске — на его месте будет парк Народного единства

Строители сносят сооружения бывшего парка развлечений «Дримлэнд» в Минске, сообщает Sputnik Беларусь.
Так, издание сообщило о работах, которые ведутся на месте бывшего столичного парка развлечений. С помощью специального манипулятора строители разбирают арку с колоннами, ранее служившую входом на территорию аквапарка, идет разбор других конструкций, работает строительная техника.
Пока неразобранными остаются только водные горки аквапарка и некоторые другие сооружения. На месте некогда популярного развлекательного комплекса сейчас — горы строительного мусора и металлоконструкций.
Напомним, в январе 2024-го в Минске суд начал банкротство парка развлечений «Дримлэнд». А позже стало известно, что здание нового Национального исторического музея будет расположено на месте бывшего парка развлечений, в границах проспекта Победителей — улицы Орловской и реки Свислочь. Также там обустроят парк Народного единства, который займет территорию около 31 гектара.
Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что для него важны проблемы, которые тревожат людей: «Что хорошего сказали, — двумя строчками — и все остальное, что требуют люди и что плохого, с их точки зрения».