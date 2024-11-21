В Индонезии протестировали технологию ученых из Томска по очистке водоемов

ТОМСК, 21 ноября. /ТАСС/. Водоем в Индонезии, загрязненный отходами производства пальмового масла, очистили с помощью разработки ученых Томского государственного университета (ТГУ). Для очистки использовались промышленные микроорганизмы, новая технология прошла апробирование и показала хорошие результаты, справившись с загрязнениями за две недели, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.
«Загрязнение водоемов входит в число наиболее острых экологических проблем Индонезии. На отдельных объектах загрязнение настолько масштабное, что способность к самовосстановлению, которой обладают водные объекты, оказалась значительно подавлена. С помощью технологии, разработанной в ТГУ, в короткие сроки — за две недели — удалось провести качественную очистку воды и существенно активизировать микробиологические процессы деструкции органики в водном объекте», — приводятся в сообщении слова руководителя группы, проводившей испытания, директора БИ ТГУ Данила Воробьева.
В 2023 году из сточных вод в Индонезии были выделены бактерии, эффективно утилизирующие пальмовое масло в качестве источника углерода. Они вошли в состав консорциума, использованного при проведении опытно-промышленных испытаний. Технология, апробированная в Индонезии, предполагает использование принципа флотации и микроорганизмов-деструкторов, способных разлагать органику. Особенно значение имеет тот факт, что промышленные микроорганизмы «работают» в том числе и на более сложных, трудноразлагаемых соединениях.
«Опытно-промышленные испытания проводились в рамках реализации проекта ПИШ “Биотехнология утилизации отходов производства и промышленного применения пальмового масла на основе принципа флотации с использованием микроорганизмов-деструкторов”. Целью исследования было получение эффективного консорциума микроорганизмов и разработка комплексной технологии для биодеструкции отходов производства пальмового масла», — приводятся пояснения руководителя проекта, завлабораторией промышленной микробиологии ТГУ Анны Герасимчук.
Выход на рынок.
«Совместно с индонезийскими коллегами нам предстоит решить ряд сложных задач по очистке водных объектов. Нашей группой был проведен ряд встреч с индонезийскими предпринимателями, представителями Национального агентства исследований и инноваций Индонезии и руководством образовательных учреждений. Индонезийские коллеги поддержали экологические инициативы и выразили заинтересованность в развитии технологий, направленных на снижение негативного воздействия на окружающую среду, определена площадка для проведения испытаний и внедрения в 2025 году на острове Мадура», — приводятся слова инженера кафедры ихтиологии и гидробиологии БИ ТГУ Андрея Трифонова.
В пресс-службе пояснили, что один из приоритетов — решение экологических проблем креветочных ферм, которые в Индонезии очень широко распространены. Проблемой для производителей является необходимость сброса сточных вод с образовавшимися отходами, необходимость полной замены воды в прудах, что отражается на экономической эффективности предприятий. По оценке ученых, применение технологии ТГУ и внедрение системы замкнутого водоснабжения с системой очистки решит эту проблему и обеспечит бесперебойный цикл производства.
«Экологические проблемы в виде загрязнения водных объектов отходами производств характерны для регионов Юго-Восточной Азии. Поэтому у биотехнологии, разработанной в ТГУ, высокий потенциал выхода на этот рынок», — отмечается в сообщении.
Также готовится к подписанию соглашение о сотрудничестве в области науки и образования с Университетом Вирараджи (город Суменеп, Индонезия), где агро- и экотехнологии — точка пересечения интересов вузов. Интернациональная команда обсуждает создание экологического научно-исследовательского центра.
Сотрудничество Индонезии и Томска.
В ТГУ обучается наибольшее количество индонезийских студентов в России: в 2024/2025 учебном году — более 80 обучающихся из Индонезии, в том числе 7 аспирантов. Наиболее популярными факультетами ТГУ среди индонезийских студентов являются факультет политических и исторических наук (ФИПН), Высшая IT-школа.
В ноябре заместитель главы дипломатической миссии посольства Республики Индонезия в Москве Берлиан Хелми во время своего визита в Томск рассказал ТАСС, что Индонезия планирует расширить сотрудничество в сфере образования с Томской областью и обучать своих студентов не только в ТГУ, но и в других вузах региона.
В 2023 году Большой университет Томска открыл свое первое представительство в Индонезии. Вузы планируют запускать совместные образовательные программы и реализовывать экопроекты.
Все шесть вузов Томска, а также академические институты объединились в Большой университет для того, чтобы стать одним из крупнейших мировых городов-университетов, центром экспорта образования и технологий. Планируется, что в «Большом университете» к 2030 году будут учиться 100 тыс. студентов, а совокупный бюджет всех вузов превысит бюджеты МГУ, НИУ ВШЭ и СПбГУ.