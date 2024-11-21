В Индонезии протестировали технологию ученых из Томска по очистке водоемов

В 2023 году из сточных вод в Индонезии были выделены бактерии, эффективно утилизирующие пальмовое масло в качестве источника углерода. Они вошли в состав консорциума, использованного при проведении опытно-промышленных испытаний. Технология, апробированная в Индонезии, предполагает использование принципа флотации и микроорганизмов-деструкторов, способных разлагать органику. Особенно значение имеет тот факт, что промышленные микроорганизмы «работают» в том числе и на более сложных, трудноразлагаемых соединениях.