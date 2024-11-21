Под Ростовом нашли человеческие останки бронзового века

Об этом сообщает региональный комитет по охране объектов культурного наследия в своих социальных сетях.
«В насыпи были произведены захоронения эпохи среднего (катакомбная культурно-историческая общность) и позднего бронзового века (срубная культурно-историческая общность)», — пишет источник.
Также на прилегающей к насыпи территории выявили погребение раннего железного века. Раскопки инициировали собственники земельных участков, на территории которых расположен могильник.
Находки археологов, представляющие собой более поздние безынвентарные погребения (останки, закопанные без предметов быта
В настоящее время раскопки продолжаются. Реставраторы, антропологи, остеологи и другие специалисты обработают полученный материал в лабораториях.