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Под Ростовом нашли человеческие останки бронзового века

Ростовская область, 21 ноября 2024. DON24.RU. Археологи обнаружили человеческие захоронения в п. Реконструктор Аксайского района. Курган, в котором они располагались, относится к эпохе раннего бронзового века.

Источник: комитет по охране объектов культурного наследия Ростовской области

Об этом сообщает региональный комитет по охране объектов культурного наследия в своих социальных сетях.

«В насыпи были произведены захоронения эпохи среднего (катакомбная культурно-историческая общность) и позднего бронзового века (срубная культурно-историческая общность)», — пишет источник.

Также на прилегающей к насыпи территории выявили погребение раннего железного века. Раскопки инициировали собственники земельных участков, на территории которых расположен могильник.

Находки археологов, представляющие собой более поздние безынвентарные погребения (останки, закопанные без предметов быта и т. п.), дадут более точное представление как о древних, так и о более современных исторических процессах, протекающих в степной зоне донского региона.

В настоящее время раскопки продолжаются. Реставраторы, антропологи, остеологи и другие специалисты обработают полученный материал в лабораториях.

археология