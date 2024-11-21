В Новосибирске откроют сразу три катка 22 ноября

Сразу три ледовых катка откроют в Новосибирске вечером 22 ноября. Площадки заработают в Центральном парке, Нарымском сквере и стадионе «Чкаловец».
— На всех локациях есть прокат коньков и теплые раздевалки. В Центральном парке посетители катка смогут насладиться показательными выступлениями фигуристов и поучаствовать в «Веселых стартах на коньках», — сообщили в МАУ «Стадион».
Ранее стало известно, что всего в городе откроют более 50 катков. Кроме того, в Новосибирске заработают 17 бесплатных горок. КП-Новосибирск опубликовала адреса.