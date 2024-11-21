В Новосибирске рассказали, когда можно будет выходить на лед

В разговоре с корреспондентом Сиб.фм заместитель начальника муниципальной аварийно-спасательной службы в Новосибирске Алексей Шилов сообщил, что согласно действующему законодательству, в период ледостава выход на лед запрещен.
«Сейчас, так как у нас затянувшаяся осень, погода относительно теплая, прироста льда практически нет. Выходить на лед будет безопасно для одиночного передвижения, когда толщина льда достигнет от семи сантиметров, для группы 3−4 человека — от 15 сантиметров. В прошлом году в это время уже спокойно можно было передвигаться, однако в данный момент тепло, и ледостав идет дольше. Сейчас это самое опасное время для выхода. Здесь рискуют не только рыбаки, но и те, кто просто решили прогуляться», — поделился он.
По словам Шилова, сложно определить на глаз, насколько прочным является лед. Собеседник говорит, что необходимо ждать, когда температура воздуха будет стабильной минусовой ниже −10 градусов.
Уточним, что в Новосибирской области специалисты Центра ГО, ЧС и Пб составили 23 протокола об административных правонарушениях за выход на водоемы в период ледостава. Штрафы за эти нарушения составляют от 300 до 1 000 рублей.