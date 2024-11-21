В Новосибирске рассказали, когда можно будет выходить на лед

«Сейчас, так как у нас затянувшаяся осень, погода относительно теплая, прироста льда практически нет. Выходить на лед будет безопасно для одиночного передвижения, когда толщина льда достигнет от семи сантиметров, для группы 3−4 человека — от 15 сантиметров. В прошлом году в это время уже спокойно можно было передвигаться, однако в данный момент тепло, и ледостав идет дольше. Сейчас это самое опасное время для выхода. Здесь рискуют не только рыбаки, но и те, кто просто решили прогуляться», — поделился он.