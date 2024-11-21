«Придется держать его в клетке… он теперь безмозглый»: родителей второклассников возмутило домашнее задание по чтению

35-летняя жительница Ангарска Альбина поделилась домашним заданием, которое ей предстояло выполнить с сыном-второклассником. Казалось бы, ничего необычного — необходимо прочитать сказку и выполнить тематическое упражнение.
— Как правило, сначала я пробегаюсь глазами по тексту сама, а затем даю прочитать ребенку. Но от увиденного была в замешательстве, — делится с корреспондентом КП-Иркутск сибирячка. — В итоге сказала сыну это не читать. В родительском чате меня поддержали и сделали так же.
Речь идет о сказке итальянского писателя Джанни Родари «Машинка для приготовления уроков». По сюжету, одноименное устройство предложили купить отцу главного героя-школьника. Однако взамен продавец попросил не деньги, а мозги мальчика. Поддавшись на уговоры сына, мужчина согласился.
"— Придётся держать его в клетке, — предупредил человечек.
— Почему? — удивился отец.
— Потому что он теперь безмозглый — вот почему! Не углядите, улетит в лес, словно пичужка, и умрет там с голоду.
Отец посадил меня в клетку, точно канарейку. Клетка была маленькая, тесная — не пошевельнуться!".
Описанные фантастические события оказались сном мальчика, но родителей младшеклассников это не успокоило. После прочтения сказки ребятам предложили пофантазировать и нарисовать свою машинку для приготовления уроков.
По сюжету, отец отдает мозг сына взамен на машинку по приготовлению уроков. После этого продавец советует посадить ребенка в клетку.
— Неоднозначные тексты, бессмысленные стихи и диалоги встречаются в учебнике образовательной системы «Гармония» не в первый раз, — добавляет Альбина. — Остальные предметы дети изучают по единой федеральной образовательной программе.
Ситуацию прокомментировал Заслуженный учитель России Сергей Казарновский. Педагог с 43-летним стажем считает, что родителям и учителям необходимо учиться налаживать контакт и находить общий язык.
— Если говорить о самом задании, то оно не противоречит школьной программе или возрасту учеников. В это время у ребят очень хорошая фантазия, которую нужно развивать.
КОММЕНТАРИЙ ПСИХОЛОГА.
Олеся БУЧНЕВА, клинический психолог, детский нейропсихолог, мама троих детей:
«Я бы со своими детьми такое читать не стала».
— В современном мире многие малыши и школьники ставят знак равенства между родительскими «купить» и «любить». При этом пропадает ценность семьи, хороших взаимоотношений. В сказке настораживает позиция отца, который отдает мозг своего сына. Это говорит о желании откупиться от него. Выполняя ежеминутную прихоть, мужчина рискует жизнью мальчика, его будущим. После прочтения у ребенка может появиться повод для возникновения страхов или падения уровня доверия к родителям. Еще один момент — описание возможностей машинки. В сказке ей придают больше сразу несколько положительных качеств. Так ее ценность гиперболизируют. В противовес такой фантазии, хочется предложить почитать с детьми рассказы или посмотреть мультфильмы о том, как герои справляются с трудностями. К примеру, «Вовка в Тридевятом царстве». Все закончилось тем, что в итоге Вовка сделал правильные выводы — большую часть работы нужно выполнять самостоятельно. А если «остаться без мозга», то пропадет не только необходимость учиться, но и делать все остальное. Ведь без мышления не останется эмоций. Детям нужно давать возможность пофантазировать, но взрослый должен помочь ему сделать правильный вывод.