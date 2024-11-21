«Придется держать его в клетке… он теперь безмозглый»: родителей второклассников возмутило домашнее задание по чтению

— В современном мире многие малыши и школьники ставят знак равенства между родительскими «купить» и «любить». При этом пропадает ценность семьи, хороших взаимоотношений. В сказке настораживает позиция отца, который отдает мозг своего сына. Это говорит о желании откупиться от него. Выполняя ежеминутную прихоть, мужчина рискует жизнью мальчика, его будущим. После прочтения у ребенка может появиться повод для возникновения страхов или падения уровня доверия к родителям. Еще один момент — описание возможностей машинки. В сказке ей придают больше сразу несколько положительных качеств. Так ее ценность гиперболизируют. В противовес такой фантазии, хочется предложить почитать с детьми рассказы или посмотреть мультфильмы о том, как герои справляются с трудностями. К примеру, «Вовка в Тридевятом царстве». Все закончилось тем, что в итоге Вовка сделал правильные выводы — большую часть работы нужно выполнять самостоятельно. А если «остаться без мозга», то пропадет не только необходимость учиться, но и делать все остальное. Ведь без мышления не останется эмоций. Детям нужно давать возможность пофантазировать, но взрослый должен помочь ему сделать правильный вывод.