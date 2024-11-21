В Калининградской области повысили ставки транспортного налога

С докладом выступил калининградский министр финансов Виктор Порембский. Инициатива властей подразумевает, что ставки транспортного налога вырастут для легковых автомобилей мощностью до 250 л.с, автобусов мощностью до 200 л.с., а также мотоциклов и несамоходных судов. При этом власти подразумевают, что в 2025 году водители-физлица уплатят транспортный налог по старым параметрам. Начисление по новым ставкам должно быть произведено в 2026 году. Тогда же облвласти планируют увеличение доходов в региональный бюджет на 192 млн рублей.