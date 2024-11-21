В Братском районе открылся новый фельдшерско-акушерский пункт

В здании будет работать несколько кабинетов: припивочный, процедурный, смотровой и другие. Есть все необходимое оборудование и мебель. Готовы приступить к работе и специалисты. Пи необходимости есть возможность получения телемедицинских консультаций от врачей Братской районной больницы. Кроме того, при ФАПе будет работать аптечный пункт.