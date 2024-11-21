В Братском районе открылся новый фельдшерско-акушерский пункт

Торжественное открытие нового фельшерско-акушерского пункта прошло в поселке Шумилово Братского района Иркутской области. Модульное строение возвели по федеральному проекту «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение». На строительство из бюджета Иркутской области было выделено 9,9 млн рублей, еще 1,8 млн потребовалось для оснащения медучреждения необходимым оборудованием.
До открытия нового ФАПа местные жители обслуживались в помещении, расположенном в деревянном доме, построенном более 60 лет назад.
— Местные жители, которых в поселке около 400 человек давно ждали открытия нового ФАПа. Теперь амбулаторную помощь, забор лабораторных анализов жители будут получать в современных и комфортных условиях, — подчеркнула главврач Братской районной больницы Марина Серёдкина. Она рассказала, что это уже четырнадцатый новый ФАП, построенный в Братском районе.
В здании будет работать несколько кабинетов: припивочный, процедурный, смотровой и другие. Есть все необходимое оборудование и мебель. Готовы приступить к работе и специалисты. Пи необходимости есть возможность получения телемедицинских консультаций от врачей Братской районной больницы. Кроме того, при ФАПе будет работать аптечный пункт.
Ранее «КП-Иркутск» сообщала, что в Комитете Госдумы РФ по энергетике прошло рабочее совещание, посвященное предложениям от Иркутской области о введении отдельных диапазонов потребления электроэнергии для некоторых регионов страны.