Три ключевых перекрёстка планируют открыть на бульваре Архитекторов до конца года

Как уточнили в пресс-службе городской администрации, в конце 2023 года была получена госэкспертиза проекта реконструкции бульвара уже с уточнёнными объёмами и фактической стоимостью работ. Проект подорожал, а значит нужно было и повышать цену контракта. При этом ремонт дороги тесно связан с переносом различных сетей — так в октябре 2023-го уже было начато переустройство теплосети на участке от Комарова до 70-летия Октября. В итоге было принято решение заключить контракт на имеющиеся объемы финансирования, исключив отдельные виды работ. Окончательное завершение работ здесь сдвинулось на 2025 году в связи с сокращением федерального финансирования по инфраструктурным бюджетным кредитам.