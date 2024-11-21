Три ключевых перекрёстка планируют открыть на бульваре Архитекторов до конца года

Об этом рассказали на прошедшей 21 ноября пресс-конференции первый замдиректора подрядной организации ООО «Стройтраст» Игорь Шестаков и директор «Управления капитального строительства» Алексей Суховеев.
«В ближайшие дни будет открыт правоповоротный съезд с дублёра улицы Дмитриева на улицу Крупской. Также мы соединили участок в асфальте от 70-летия Октября до Комарова, готовим к его к открытию. И дорабатываем на Ватутина — осталось заасфальтировать место врезки газопровода», — сообщил Игорь Шестаков.
Напомним, что с конца ноября по бульвару Архитекторов возобновится движение троллейбусов №№ 7 и 16. Монтаж контактной сети уже начался, а в районе остановки общественного транспорта «Поворотная» появится временный светофор. Стоит отметить, что здесь не будет возможности левого поворота с бульвара Архитекторов на улицу Степанца при движении от проспекта Комарова.
Кроме того, со вчерашнего дня до трёх полос в каждом направлении расширено движение на перекрёстке с улицей Волгоградской. Как пояснил директор департамента транспорта администрации Омска Вадим Кормилец, после открытия этих перекрёстков и перекрытия части моста имени 60-летия ВЛКСМ, будет идти мониторинг всех ключевых светофоров на Левом берегу для возможной последующей корректировки.
В целом же срок окончания ремонта на бульваре Архитекторов перенесён на будущий год.
«Возникли дополнительные работы, которые не были предусмотрены первоначально проектом. Также после прохождения госэкспертизы вышли мы с немножко другой суммой», — пояснил Алексей Суховеев.
Как уточнили в пресс-службе городской администрации, в конце 2023 года была получена госэкспертиза проекта реконструкции бульвара уже с уточнёнными объёмами и фактической стоимостью работ. Проект подорожал, а значит нужно было и повышать цену контракта. При этом ремонт дороги тесно связан с переносом различных сетей — так в октябре 2023-го уже было начато переустройство теплосети на участке от Комарова до 70-летия Октября. В итоге было принято решение заключить контракт на имеющиеся объемы финансирования, исключив отдельные виды работ. Окончательное завершение работ здесь сдвинулось на 2025 году в связи с сокращением федерального финансирования по инфраструктурным бюджетным кредитам.
Для выполнения оставшихся работ с подрядчиком заключат дополнительно соглашение. В эти работы вошли, в частности, благоустройство прилегающей территории, обустройство остановок общественного транспорта, велосипедной и пешеходных дорожек, контактной сети в полном объеме, установка дорожных знаков, светофоров, средств фото- и видеофиксации.