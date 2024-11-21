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Полиция прокомментировала драку школьниц под Ростовом

В Песчанокопском районе девочки 15 и 16 лет устроили драку в школе.
Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области подростки устроили драку в школе. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону. Инцидент произошел в Песчанокопском районе в одной из местных школ.

Правоохранители выяснили, что между двумя школьницами 15 и 16 лет произошел конфликт, который перерос в драку. Одна из девочек получила травмы и вынуждена была обратиться в больницу.

— Полицейские провели проверку и беседы с подростками и их родителями, чтобы предотвратить подобные инциденты в будущем. Информация направлена в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации Песчанокопского района для рассмотрения и принятия мер реагирования, — говорится в сообщении ведомства.

Что послужило причиной конфликта между подростками, неизвестно.