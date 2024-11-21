Мэр Иркутска передал семьям бойцов СВО ордена Мужества

— Сегодня мы отдаем дань уважения подвигу бойцов. Они настоящие герои — стойкие, храбрые, верные присяге и Отчизне. Ордена Мужества — символ нашей признательности, уважения к семьям, которые воспитали таких достойных мужчин. Низкий поклон вам за это. Вы можете рассчитывать на нашу поддержку, — обратился к присутствующим Руслан Болотов.