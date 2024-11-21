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Мэр Иркутска передал семьям бойцов СВО ордена Мужества

Награды были посмертно удостоены Денис Кузнецов, Александр Хардов, Владимир Натоко.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске мэр города Руслан Болотов передал семьям бойцов СВО ордена Мужества. Как сообщили в пресс-службе администрации, их посмертно были удостоены три героя — Денис Кузнецов, Александр Харлоу и Владимир Натоко. Мужчин не стало при исполнении воинского долга.

— Сегодня мы отдаем дань уважения подвигу бойцов. Они настоящие герои — стойкие, храбрые, верные присяге и Отчизне. Ордена Мужества — символ нашей признательности, уважения к семьям, которые воспитали таких достойных мужчин. Низкий поклон вам за это. Вы можете рассчитывать на нашу поддержку, — обратился к присутствующим Руслан Болотов.

В областном центре не прекращает процесс увековечивания памяти участников СВО. Мемориальные доски регулярно появляться на учебных учреждениях, где учились защитники Отечества.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что боец СВО из Эхирит-Булагатского погиб при выполнении боевого задания. Защитнику Родины было 30 лет.