В пермском ЗАГСе рассказали, какими именами запрещено называть детей

В Комитете ЗАГС Пермского края перечислили имена, которые пермяки давали своим новорожденным малышам в 2024 году. В списке есть как популярные, так и редкие.
— Самые распространенные имена для мальчиков — это Михаил, Артем и Тимофей, а у девочек в тройке лидеров — София, Анна и Ева. В последние годы наблюдается рост интереса к традиционным славянским именам, поэтому родители называют своих деток Светозар, Добрыня, Святослав, Есения, Мирослава или Злата. Выбор славянских имен подчеркивает стремление родителей сохранить культурные корни и передать детям частичку истории и наследия.
Но выбирают для своих детей пермяки и редкие имена. К примеру, в 2024 году в Прикамье появились Нестор, Феликс, Фома, Юлий, Барселона, Ландыш, Веста и Ясна.
Каждый раз, когда в ЗАГС приходят мама и папа, желающие назвать свое чадо необычным именем, сотрудники разъясняют им порядок присвоения имени ребенку. Напоминают, что свое имя сын или дочка будут слышать в течение всей жизни, поэтому, сделать правильный выбор — это важный и ответственный момент в жизни любого родителя.
Если мамы и папы так и не определились, как назовут своего малыша, сотрудники ЗАГСов всегда стараются помочь советом, для этого в ЗАГСе есть специальные справочники имен.
Объяснили специалисты и то, какими именами родителям никогда не разрешат назвать своего ребенка.
— Согласно статье «Об актах гражданского состояния», имя ребенка записывается по соглашению родителей. Запрещается запись имени ребенка, которое состоит из цифр, буквенно-цифровых обозначений, числительных, символов и не являющихся буквами знаков, за исключением знака «дефис», или их любой комбинации либо содержит бранные слова, указания на ранги, должности, титулы, — пояснили «КП»-Пермь" в Комитете ЗАГС Пермского края.
Если мама и папа так и не достигли согласия, как будут звать их малыша или какая будет у него фамилия — в случае, если у родителей они разные — то данные в записи акта о рождении ребенка будут записаны по указанию органа опеки и попечительства.