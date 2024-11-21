Власти опровергли информацию о заселении рабочих в бывший интернат в Перми

Власти Пермского края опровергли заселение рабочих в здание бывшего интерната в микрорайоне Новый Крым города Перми. Комментарий о ситуации perm.aif.ru дали в региональном министерстве труда и социального развития.
Информация о превращении бывшего стационара на Ялтинской, 16 в общежитие появилась в соцсетях 19 ноября: подписчик сообщества «Подслушано Закамск» опубликовал снимки, на которых видно, как из подъехавшей к зданию фуры выгружают нечто похожее на матрацы или гимнастические маты и заносят внутрь. Часть комментаторов предположила, что здание интерната, подобно расположенному неподалёку детскому саду, превратят в общежитие.
По данным сервиса Rusprofile, ранее на Ялтинской, 16 был зарегистрирован учреждённый министерством труда и социального развития Прикамья Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья города Перми. Также по тому же адресу всё ещё числится ассоциация учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Возрождение». В комментариях к посту о возможном заселении здания отметили, что интернат не функционирует уже несколько лет.
Как сообщили perm.aif.ru в министерстве труда и социального развития Прикамья, в бывшем здании интерната организуют стационар для участников СВО, где нуждающиеся в уходе ветераны будут проживать постоянно. В Минсоце объяснили, что сейчас идут работы по проектированию объекта — на месте готовят оборудование. На проектирование реконструкции здания под стационар в бюджете Пермского края на 2024 год заложено 19 миллионов рублей.
Когда после реконструкции стационар заработает, там смогут жить 80 человек. В министерстве соцразвития отмечают, что для проживающих будут созданы комфортные и современные условия.