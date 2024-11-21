Власти опровергли информацию о заселении рабочих в бывший интернат в Перми

По данным сервиса Rusprofile, ранее на Ялтинской, 16 был зарегистрирован учреждённый министерством труда и социального развития Прикамья Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья города Перми. Также по тому же адресу всё ещё числится ассоциация учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Возрождение». В комментариях к посту о возможном заселении здания отметили, что интернат не функционирует уже несколько лет.