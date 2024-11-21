В Бобруйске пожар произошел на площадке переработки нефтепродуктов

В Бобруйске 21 ноября загорелась площадка переработки нефтепродуктов, рассказали в пресс-службе МЧС.
Сообщение о пожаре поступило с улицы Минское шоссе в районном центре в 11.04 часов. Возгорание случилось на частном предприятии, которое специализируется на переработке нефтепродуктов.
Сотрудники МЧС, прибывшие по вызову, обнаружили плотное задымление и горение хозяйственных строений. Работники предприятия сказали, что внутри помещений никого нет.
Оперативно спасателями МЧС загорание было ликвидировано. Огонь успел уничтожить имущество внутри помещений, а также спровоцировал разгерметизацию пяти емкостей по одному кубометру, которые предназначаются для хранения гудрона.
— Пострадавших в результате пожара нет, причина возгорания устанавливается, — прокомментировали в МЧС.
Тем временем группа белорусов вывезена из Ливана российскими спасателями.
Также парк «Дримлэнд» сносят в Минске — на его месте будет Парк народного единства.