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В Бобруйске пожар произошел на площадке переработки нефтепродуктов

Площадка переработки нефтепродуктов горела в Бобруйске.

Источник: Комсомольская правда

В Бобруйске 21 ноября загорелась площадка переработки нефтепродуктов, рассказали в пресс-службе МЧС.

Сообщение о пожаре поступило с улицы Минское шоссе в районном центре в 11.04 часов. Возгорание случилось на частном предприятии, которое специализируется на переработке нефтепродуктов.

Сотрудники МЧС, прибывшие по вызову, обнаружили плотное задымление и горение хозяйственных строений. Работники предприятия сказали, что внутри помещений никого нет.

Оперативно спасателями МЧС загорание было ликвидировано. Огонь успел уничтожить имущество внутри помещений, а также спровоцировал разгерметизацию пяти емкостей по одному кубометру, которые предназначаются для хранения гудрона.

— Пострадавших в результате пожара нет, причина возгорания устанавливается, — прокомментировали в МЧС.

Тем временем группа белорусов вывезена из Ливана российскими спасателями.

Также парк «Дримлэнд» сносят в Минске — на его месте будет Парк народного единства.