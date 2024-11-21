Двух египтян выдворили нижегородские приставы из России

Напомним, что 54-летний нижегородец фиктивно прописал у себя в квартире 12 мигрантов. Мужчине может грозить до трех лет лишения свободы. На время расследования нижегородцу, который был уже ранее судим за аналогичное преступление, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.