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Двух египтян выдворили нижегородские приставы из России

Они пребывали на территории нашей страны незаконно.

Источник: Комсомольская правда

Нижегородские судебные приставы принудительно выдворили за пределы России двух граждан Египта, которые незаконно пребывали в нашей стране. Об этом сообщает пресс-служба Управления ФССП по Нижегородской области.

Египтяне отправились на Родину из-за нарушений правил въезда или пребывания в нашей стране, за что на них были составлены административные протоколы.

Нарушители были оштрафованы на две тысячи рублей, им также назначено выдворение за пределы страны.

Теперь мигранты вновь побывать в России смогут только через пять лет.

Напомним, что 54-летний нижегородец фиктивно прописал у себя в квартире 12 мигрантов. Мужчине может грозить до трех лет лишения свободы. На время расследования нижегородцу, который был уже ранее судим за аналогичное преступление, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.