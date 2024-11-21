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118 человек эвакуированы при пожаре в районной больнице в Климовичах

МЧС: больница загорелась в Климовичах, потребовалась эвакуация пациентов и медработников.

Источник: Комсомольская правда

Пожар произошел в Климовичской районной больнице в четверг, 21 ноября, сообщили в телеграм-канале МЧС.

Возгорание в райбольнице в Климовичах произошло в дневное время. Загорание началось в подсобном помещении на четвертом этаже медицинского учреждения. Первоначально пожар обнаружила система пожарной автоматики.

— Силами работников МЧС и учреждения здравоохранения были эвакуированы 118 человек, — прокомментировали в пресс-службе.

Спасатели оперативно ликвидировали загорание, никто не пострадал. Причина возникновения пожара еще устанавливается.

Еще в Бобруйске пожар произошел на площадке переработки нефтепродуктов.

Тем временем группа белорусов вывезена из Ливана российскими спасателями.