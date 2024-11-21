118 человек эвакуированы при пожаре в районной больнице в Климовичах

Пожар произошел в Климовичской районной больнице в четверг, 21 ноября, сообщили в телеграм-канале МЧС.
Возгорание в райбольнице в Климовичах произошло в дневное время. Загорание началось в подсобном помещении на четвертом этаже медицинского учреждения. Первоначально пожар обнаружила система пожарной автоматики.
— Силами работников МЧС и учреждения здравоохранения были эвакуированы 118 человек, — прокомментировали в пресс-службе.
Спасатели оперативно ликвидировали загорание, никто не пострадал. Причина возникновения пожара еще устанавливается.
Еще в Бобруйске пожар произошел на площадке переработки нефтепродуктов.
Тем временем группа белорусов вывезена из Ливана российскими спасателями.