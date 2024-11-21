В Ростовской области выросло количество вакцин против гриппа

В 2024 году в Ростовскую область поступило 2,1 млн доз вакцин против гриппа. Об этом сообщает «Деловая газета. Юг» со ссылкой на донской минздрав.
Количество доз увеличилось на пять процентов — в 2023 году было 1,99 млн штук. При этом свыше 91 тысяч из них тогда были куплены за деньги бюджета Ростовской области. В 2024 году таких закупок стало меньше — всего лишь 84 тысячи доз.
Кроме того в 2024 году донским минздравом приобретено свыше 110 тысяч доз вакцины против ковида — «Спутник Лайт» и «Конвасэл».