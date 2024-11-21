В Ростовской области выросло количество вакцин против гриппа

Количество доз увеличилось на пять процентов — в 2023 году было 1,99 млн штук. При этом свыше 91 тысяч из них тогда были куплены за деньги бюджета Ростовской области. В 2024 году таких закупок стало меньше — всего лишь 84 тысячи доз.