Бухгалтер из Волжского выиграла в лотерею 1,4 млн на квартиру

По словам девушки, в преддверии победного тиража ей приснилось, будто она вытянула счастливый билет. Волжанка запомнила, что увидела числа 4 и 16. Участница также рассказала, что после розыгрыша стала увереннее и начала строить амбициозные планы на будущее.