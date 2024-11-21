Бухгалтер из Волжского выиграла в лотерею 1,4 млн на квартиру

По данным организаторов, профессия бухгалтера входит в число самых распространенных среди победителей лотереи. Так, с 2019 по 2023 год 104 представителя профессии выиграли суммы от 600 тыс. рублей.
Удалось войти в число победителей и специалисту по бухгалтерскому учету из Волжского. В 345-м тираже государственной «Жилищной лотереи», который состоялся в июле 2019 года, девушка выиграла 1,4 млн рублей на квартиру. Получив приз, она исполнила мечту и купила жилье.
По словам девушки, в преддверии победного тиража ей приснилось, будто она вытянула счастливый билет. Волжанка запомнила, что увидела числа 4 и 16. Участница также рассказала, что после розыгрыша стала увереннее и начала строить амбициозные планы на будущее.
Добавим, с 2014 года лотереи в России — государственные и проводятся под контролем Федеральной налоговой службы. Часть средств от розыгрышей направляется на финансирование социально значимых проектов и мероприятий.