Главные достопримечательности Карелии и варианты отдыха зимой в республике

* На автобусе или автомобиле. Между Москвой и Петрозаводском курсируют рейсовые автобусы, однако прямых рейсов мало. Например, в декабре из Москвы в Петрозаводск можно добраться только с пересадкой в Санкт-Петербурге, а время в пути составит 1 день и 9 часов. Стоимость поездки на одного человека начинается от 3 тыс. руб. Вы также можете отправиться в Карелию на личном транспорте — расстояние от Москвы до Петрозаводска около 1000 км.