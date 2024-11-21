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Аварийные отключения электроэнергии происходят в Крыму из-за шторма

Из-за усиления ветра восстановительные работы затруднены.

Источник: IrkutskMedia.ru

Режим повышенной готовности введен в «Крымэнерго» из-за штормового предупреждения. На полуострове происходят аварийные отключения. Об этом сообщили в соцсетях организации, передает ИА SevastopolMedia.

Создан оперативный штаб.

«Организованы дополнительные бригады, приведены в готовность резервные источники электроснабжения. Из-за усиления ветра восстановительные работы на линиях электропередачи затруднены», — уточнили в «Крымэнерго».

Так, об отключении электроэнергии сообщали, в том числе, в Керчи, Первомайском, Раздольненском районах.

Напомним, что из-за прохождения холодного фронта в республике до конца 24 ноября прогнозируются сильный ветер и дожди, переходящие в мокрый снег.