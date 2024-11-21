Ковальчук: Трамп продолжит способствовать переводу высокотехнологичных производств в США

«Почему Трамп пришел к власти тогда, в первый раз? На фоне создания постиндустриальной экономики фактически произошла деиндустриализация и глобализация углубила этот процесс. Потребность была в реиндустриализации. И Трамп пришел на волне этой идеи восстановления промышленности», — сказал Ковальчук, выступая на круглом столе комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ на тему «Доктрина многополярного мира против глобализма и трансгуманизма: задачи информационной политики».