Ковальчук: Трамп продолжит способствовать переводу высокотехнологичных производств в США

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Избранный президент США Дональд Трамп как сторонник идеи реиндустриализации продолжит ведущуюся страной в последние годы политику, способствующую переводу высокотехнологичных производств из других стран в США, считает президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.
«Почему Трамп пришел к власти тогда, в первый раз? На фоне создания постиндустриальной экономики фактически произошла деиндустриализация и глобализация углубила этот процесс. Потребность была в реиндустриализации. И Трамп пришел на волне этой идеи восстановления промышленности», — сказал Ковальчук, выступая на круглом столе комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ на тему «Доктрина многополярного мира против глобализма и трансгуманизма: задачи информационной политики».
Ученый отметил, что пришедшие на смену администрации Трампа демократы «предложили свою модель реиндустриализации» — за счет перевода в США высокотехнологичных предприятий, в первую очередь, из Германии.
«И в этом смысле [сейчас] он вынужденно, в связи с его идеей реиндустриализации, продолжит этот путь», — заключил Ковальчук.