48 млн рублей направят на обслуживание «Ростов Арены»

Заказчиком является государственное автономное учреждение «Ростов Арена». Так, от подрядчика требуется проведение работ по водоотведению, теплоснабжению и водоснабжению. Также нужно обеспечить работу энергоснабжения, провести ремонт и обслуживание систем вентиляции и кондиционирования. Стоимость всех работ оценили в 48,8 млн рублей.