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48 млн рублей направят на обслуживание «Ростов Арены»

На функционирование главного стадиона Ростова выделят 48 млн рублей.
Источник: Комсомольская правда

На содержание стадиона «Ростов Арена» направят 48 млн рублей. Соответствующая информация появилась на сайте Госзакупок.

Заказчиком является государственное автономное учреждение «Ростов Арена». Так, от подрядчика требуется проведение работ по водоотведению, теплоснабжению и водоснабжению. Также нужно обеспечить работу энергоснабжения, провести ремонт и обслуживание систем вентиляции и кондиционирования. Стоимость всех работ оценили в 48,8 млн рублей.

Напомним, в Ростовской области планируют провести реконструкцию участка трассы М-4 «Дон». Работы пройдут на отрезке дороги от Каменска-Шахтинского до обхода Аксая. Об этом сообщил на своей странице в социальной сети врио главы региона Юрий Слюсарь.