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Три самолета не вылетели из Усть-Кута в Иркутск из-за непогоды

В аэропорту застряло более 100 человек.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Три рейса в Иркутск не смогли вылететь из Усть-Кута из-за непогоды. Как сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, в аэропорту застряло более 100 человек.

— Вылет рейса, планируемый сегодня на 09:05, перенесен на 14:10 (местного времени). К полету запланирован 31 пассажир. Планируемый 20 ноября на 09:20, перенесен на сегодня на 14:35 (местного времени). К полету запланировано 57 пассажиров, — поделились в надзорном органе.

Еще один рейс планировался на 12:20, но был перенесен на 17:40. Надзорное ведомство контролирует соблюдение прав пассажиров и получение ими необходимых услуг.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутской области по-новому нацпроекту планируют провести капремонт и строительство трех северных аэропортов. Среди них аэровокзал в Усть-Куте.