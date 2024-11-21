Три самолета не вылетели из Усть-Кута в Иркутск из-за непогоды

Три рейса в Иркутск не смогли вылететь из Усть-Кута из-за непогоды. Как сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, в аэропорту застряло более 100 человек.
— Вылет рейса, планируемый сегодня на 09:05, перенесен на 14:10 (местного времени). К полету запланирован 31 пассажир. Планируемый 20 ноября на 09:20, перенесен на сегодня на 14:35 (местного времени). К полету запланировано 57 пассажиров, — поделились в надзорном органе.
Еще один рейс планировался на 12:20, но был перенесен на 17:40. Надзорное ведомство контролирует соблюдение прав пассажиров и получение ими необходимых услуг.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутской области по-новому нацпроекту планируют провести капремонт и строительство трех северных аэропортов. Среди них аэровокзал в Усть-Куте.