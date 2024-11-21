В Омске сотрудники МЧС провели профилактический рейд на Иртыше

Спасательная служба МЧС России провела рейд на реке Иртыш, обследовав участки подледного лова рыбы. Несмотря на будний день, на льду было замечено более десяти рыбаков.
Особую опасность представляют любители зимней рыбалки, которые выходят на ненадежный лед без надлежащей подготовки. Также под угрозой находятся дети, которые гуляют без присмотра родителей вблизи водоемов.
Сотрудники МЧС просят омичей соблюдать простые правила поведения на льду:
Никогда не выходите на лед без крайней необходимости.
Всегда берите с собой средства спасения (спасательный жилет, сигнальные ракеты, веревку и т.д.).
Категорически запрещайте детям выходить на лед.
Не оставайтесь равнодушными, увидев детей на льду. Убедите их уйти с водоема.
Будьте бдительны и не подвергайте свою жизнь неоправданному риску.
Добавим, что в данный момент толщина льда не позволяет безопасно передвигаться по Иртышу. Это опасно для жизни!