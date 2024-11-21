В новом году казахстанцы будут отдыхать с 1 по 4 января

АСТАНА, 21 ноя — Sputnik. Согласно приказу министра труда и социальной защиты населения РК «О переносе дня отдыха в 2025 году», выходной день с воскресенья, 5 января 2025 года, переносится на пятницу, 3 января 2025 года, сообщили в ведомстве.