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В новом году казахстанцы будут отдыхать с 1 по 4 января

Министерством труда и социальной защиты населения РК подготовлен приказ, предусматривающий перенос выходного дня в январе 2025 года.

Источник: Sputnik.kz

АСТАНА, 21 ноя — Sputnik. Согласно приказу министра труда и социальной защиты населения РК «О переносе дня отдыха в 2025 году», выходной день с воскресенья, 5 января 2025 года, переносится на пятницу, 3 января 2025 года, сообщили в ведомстве.

«Таким образом, при пятидневной рабочей неделе казахстанцы смогут отдыхать с 1 по 4 января, а при шестидневной рабочей неделе — с 1 по 3 января», — говорится в сообщении.

Этот перенос выходных позволит оптимально распределить рабочее время и создать благоприятные условия для отдыха граждан.

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