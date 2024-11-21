Алексей Беспрозванных назвал муниципалитеты, где займутся улучшением качества воды

«Качество питьевой воды — одна из актуальных проблем для населения. На строительство, модернизацию и ремонт систем водоснабжения за три года направим более 3 млрд рублей. Отмечу крупные объекты: реконструкцию станций водоподготовки в Гурьевске и Черняховске, строительство водопровода в посёлок Мысовка Славского округа».