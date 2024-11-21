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Алексей Беспрозванных назвал муниципалитеты, где займутся улучшением качества воды

На решение проблемы выделят 3 млрд на три года.

Источник: AP 2024

В ближайшие годы региональные власти займутся улучшением качества водопроводной воды, на эти цели из бюджета выделяется 3 миллиарда рублей. Об этом в четверг, 21 ноября, рассказал глава Калининградской области Алексей Беспрозванных, представляя депутатам Заксобрания проект бюджета на 2025 год и двухлетнюю перспективу.

«Качество питьевой воды — одна из актуальных проблем для населения. На строительство, модернизацию и ремонт систем водоснабжения за три года направим более 3 млрд рублей. Отмечу крупные объекты: реконструкцию станций водоподготовки в Гурьевске и Черняховске, строительство водопровода в посёлок Мысовка Славского округа».

перечислил Беспрозванных

Ремонт водопроводных сетей, скважин, установка станций водоподготовки ожидаются в Полесском, Черняховском, Гурьевском и Зеленоградском округах. В Донском появится модульная станция водоподготовки. На это «Водоканалу» дадут субсидию — 215 млн рублей.

«Предусмотрено также проектирование реконструкции Южной водопроводной станции в Калининграде. Этот объект потребует значительных капитальных вложений с субсидированием из федерального бюджета», — рассказал губернатор.

ЖКХ