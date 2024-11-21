Школьницу осудили за прогулы уроков в Жезказгане

«Установлено, что несовершеннолетняя М. четыре раза совершала самовольные уходы из семьи, неоднократно в ночное время отсутствовала по месту жительства, в 2023—2024 учебному году злостно уклонялась от получения общего среднего образования — в 1 семестре 324 часа, во 2 семестре 524 часа, совершила административное правонарушение, злоупотребляет спиртными и наркотическими веществами, за что поставлена на наркологический учёт», — сообщили в суде.