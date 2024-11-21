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В Таганроге появится первая в области научная детская площадка

Первая в регионе интерактивная научная площадка для детей появится в Таганроге.

Источник: Комсомольская правда

В Таганроге появится первая в Ростовской области научная детская площадка. Об этом сообщила на своей странице в социальной сети глава приморского города Светлана Камбулова.

— Научная площадка строится на территории Приморского парка. Средства на реализацию проекта выделены Правительством Ростовской области по программе «Формирование комфортной городской среды» с софинансированием из местного бюджета, — поделилась Светлана Камбулова.

Сейчас подрядная организация выполняет работы по организации пространства для игры. Уже установлено игровое оборудование. Так, на территории будут располагаться 12 развивающих модулей. С помощью них ребята смогут познакомиться с физическими явлениями и искусством.

— Например, как передавать сообщения с помощью азбуки Морзе, как понять, как был устроен первый кинематограф, услышать звучание различных музыкальных инструментов, — рассказала глава администрации.

На следующей неделе строители начнут укладывать резиновое покрытие. Полностью завершат работы в декабре этого года.