В Таганроге появится первая в области научная детская площадка

В Таганроге появится первая в Ростовской области научная детская площадка. Об этом сообщила на своей странице в социальной сети глава приморского города Светлана Камбулова.
— Научная площадка строится на территории Приморского парка. Средства на реализацию проекта выделены Правительством Ростовской области по программе «Формирование комфортной городской среды» с софинансированием из местного бюджета, — поделилась Светлана Камбулова.
Сейчас подрядная организация выполняет работы по организации пространства для игры. Уже установлено игровое оборудование. Так, на территории будут располагаться 12 развивающих модулей. С помощью них ребята смогут познакомиться с физическими явлениями и искусством.
— Например, как передавать сообщения с помощью азбуки Морзе, как понять, как был устроен первый кинематограф, услышать звучание различных музыкальных инструментов, — рассказала глава администрации.
На следующей неделе строители начнут укладывать резиновое покрытие. Полностью завершат работы в декабре этого года.