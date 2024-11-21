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Эрмитаж закроют для посетителей 26 ноября из-за международного форума

Жителей и гостей Северной столицы предупредили об изменениях в работе музея.

Источник: Комсомольская правда

Эрмитаж не будет работать для посетителей 26 ноября. Там запланировано проведение Международного научно-практического форума «Без срока давности. Ключевая точка исторической памяти». Об этом жителей и гостей Петербурга предупредили в пресс-службе музея.

— Приносим свои извинения за возможные неудобства и будем рады видеть вас на временных выставках и постоянных экспозициях Главного штаба в другие дни его работы, — говорится в сообщении.

Представители Эрмитажа добавили, что 20 ноября в залах-трансформерах открылась масштабная выставка «Твердыня пламенная», посвященная 150-летию со дня рождения известного художника Николая Рериха. Кроме того, посетили также могут оценить стекло Лотарингии конца XIX-начала XX века, заглянув на выставку «Источник красоты. Художественное стекло Лотарингии эпохи ар нуво из собрания Эрмитажа и коллекции Юрия Борисова».

Напомним, 25 ноября в музее — выходной. Актуальную информацию об экспозициях можно узнать на сайте Эрмитажа.

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