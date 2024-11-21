Сериалы стали самым востребованным контентом на ТВ и в онлайн-кинотеатрах

«Самый востребованный тип художественного контента во всех средах, которые анализируем, — это сериалы. И на ТВ, и в онлайн-кинотеатрах именно на них приходится больше всего времени просмотра», — отметила она.
Топ-30 сериалов по поиску возглавил проект «Слово пацана: кровь на асфальте», вторая строчка принадлежит сериалу «Жизнь по вызову», третья — «Волшебный участок», четвертая — «Универ», пятая — «Пацаны». Кроме того, довольно большой интерес россияне проявляют к турецкому и корейскому контенту — сериал «Постучись в мою дверь», «Зимородок», «Великолепный век» также вошли в топ.
Согласно презентации, которую представляла Суанова, среди фильмов наибольшую аудиторию, как на ТВ, так и в онлайн-кинотеатрах собирают отечественные тайтлы. Самым популярным фильмом за последние 12 месяцев на ТВ стал «Чебурашка», в онлайн-кинотеатрах — «По щучьему велению», а в поиске — «Холоп».
В целом, согласно данным Mediascope, информационный контент россияне получают через три основных канала: 66% населения старше 12 лет смотрят новости и социально-политические передачи на ТВ, 35% россиян заходят на информационные ресурсы в интернете, 47% читают новостные Telegram-каналы.
В России 94% зрителей положительно оценили новый контент отечественной медиаиндустрии. Об этом 15 ноября заявила гендиректор Национальной Медиа Группы (НМГ) Светлана Баланова на стратегической сессии ежегодного Национального рекламного форума в Москве. Она отметила, что НМГ будет наращивать производство уникальных проектов.