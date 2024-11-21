На Кубани увеличился объем потребления алкоголя на 15,6%

Наиболее распространенным напитком является пиво, его потребление составляет 34,57 л на человека, что соответствует 74,4% от общего объема. Далее следуют тихие вина (3,56 л) и водка (2,84 л). Рост потребления алкоголя в Краснодарском крае связан с легализацией рынка розничной продажи этого продукта и «повышением исполнительской дисциплины участников рынка по отражению легальных оборотов алкогольной продукции в системе ЕГАИС».
По данным на сентябрь 2024 года в регионе розничную продажу алкоголя осуществляли 2,9 тыс. организаций и 8,4 тыс. ИП. В крае действует более 3,7 тыс. лицензий на продажу этой продукции в 12,4 тыс. объектах. Однако количество организаций, которые обладают соответствующей лицензией, по сравнению с тем же периодом прошлого года уменьшилось на 4,13%, объектов общепита — на 2,56%. Число объектов розничной торговли выросло на 4,41%.
В период с января по август 2024 года объем продажи алкоголя в Краснодарском крае составил 270,9 млн л, он вырос на 6,6%. Около 25,4% из них являются продукцией, произведенной в регионе.