На Кубани увеличился объем потребления алкоголя на 15,6%

По данным на сентябрь 2024 года в регионе розничную продажу алкоголя осуществляли 2,9 тыс. организаций и 8,4 тыс. ИП. В крае действует более 3,7 тыс. лицензий на продажу этой продукции в 12,4 тыс. объектах. Однако количество организаций, которые обладают соответствующей лицензией, по сравнению с тем же периодом прошлого года уменьшилось на 4,13%, объектов общепита — на 2,56%. Число объектов розничной торговли выросло на 4,41%.