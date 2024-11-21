Ольга Бузова сыграет главную роль в комедии «Равиоли Оли»

Российская певица Ольга Бузова появится в комедийном фильме «Равиоли Оли». Съемки проекта, где артистка играет саму себя, стартовали в середине ноября. Премьера картины намечена на весну 2025 года.
По сюжету поп-звезда Ольга Бузова отправляется в город Нижние Теплышки. В провинции певица хочет разобраться с проблемами, возникшими у нее после покупки убыточного завода по производству пельменей. Однако там ее встречает сопротивление местных жителей.
Режиссером фильма и автором сценария выступил Андрей Никифоров. Кроме Бузовой в картине снимаются Вольфганг Черни, Владимир Яглыч, Марина Федункив, Ева Смирнова, Максим Лагашкин и другие, пишет Интермедиа.
Ранее стало известно, что песня Ольги Бузовой «Без дел» (2021) попала в мировой чарт Billboard, в котором собрано 50 самых популярных треков в TikTok в США.