Стало известно, какие адреса затронет отключение отопления в Иркутске 22 ноября 2024

В Октябрьском районе тепла не будет с девяти утра до половины седьмого вечера. В Ленинском по адресу Почтамтская 116 до двух часов дня, а по Берегу Ангары 50 с часу до четырех дня. Вот, что известно об отключении отопления в Иркутске 22 ноября 2024. Более подробно ознакомиться с адресами, которые попадают под отключение можно в фотокарточке.