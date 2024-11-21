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Стало известно, какие адреса затронет отключение отопления в Иркутске 22 ноября 2024

Часть домов останется без тепла в двух округах Иркутска 22 ноября.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Очередное отключение отопления в Иркутске 22 ноября 2024 затронет часть домов в Ленинском и Октябрьском округах. Как сообщили в тг-канале «Оператор тепловых сетей города», это связано с необходимым ремонтом тепловой сети. Такая мера поможет предотвратить аварийные ситуации в будущем.

Отключение отопления в Иркутске 22 ноября 2024.

— Проведём ремонт тепловой сети по улицам Пискунова 147, Почтамтская 116, Берег Ангары 50, — поделились тепловики.

В Октябрьском районе тепла не будет с девяти утра до половины седьмого вечера. В Ленинском по адресу Почтамтская 116 до двух часов дня, а по Берегу Ангары 50 с часу до четырех дня. Вот, что известно об отключении отопления в Иркутске 22 ноября 2024. Более подробно ознакомиться с адресами, которые попадают под отключение можно в фотокарточке.

Часть домов останется без тепла в двух округах Иркутска 22 ноября. Фото: Оператор тепловых сетей.