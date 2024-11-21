С Байконура стартовал «Прогресс МС-29»

АСТАНА, 21 ноя — Sputnik. Ракета-носитель «Союз-2.1а» стартовала космодрома Байконур, выводя транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-29» на орбиту МКС.
Пуск ракеты состоялся в 17:22 по времени Астаны с 31-й площадки казахстанского космодрома.
Космический грузовик должен будет пристыковаться с модулем «Поиск» российского сегмента МКС 23 ноября. За двое суток «Прогресс МС-29» совершит 34 витка вокруг Земли.
В «Роскосмосе» отметили, что грузовик проведет на орбите 186 суток.
Грузовик доставит на станцию почти 2,5 тонны грузов, в том числе.
- 1 155 килограммов аппаратуры и оборудования в том числе для научных экспериментов, одежды, питания, медицинских и санитарно-гигиенических средств для экипажа;
- 869 килограммов топлива для дозаправки станции,
- 420 килограммов питьевой воды для космонавтов,
- 43 килограмма азота для пополнения атмосферы МКС.
Сейчас на МКС работает экипаж из семи человек — космонавты «Роскосмоса» Алексей Овчинин, Иван Вагнер и Александр Горбунов; астронавты NASA — Ник Хейг, Дональд Петтит, Бутч Уилмор и Сунита Уильямс.