С Байконура стартовал «Прогресс МС-29»

Космический грузовик должен будет пристыковаться с модулем «Поиск» российского сегмента МКС 23 ноября. За двое суток «Прогресс МС-29» совершит 34 витка вокруг Земли.



В «Роскосмосе» отметили, что грузовик проведет на орбите 186 суток.