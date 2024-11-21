Семья убитой в Коркино таксистки получила ключи от новой квартиры

Благотворители уже оформили сделку и поставили в квартире новую мебель. В четверг, 21 ноября, семья получила ключи от квартиры. Дети и мама Елены Сарафановой приехали в новый дом. На новоселье им также подарили телевизор.
— Мальчишки остались без мамы, Лилия Геннадьевна потеряла дочь — нужно было поддержать. Квартиру выбрали рядом со школой, где учатся дети. Район удобный, спокойный, и места всем хватит. Человеческую поддержку, как можем, тоже оказываем. Младшего парня пристроили в ФОК, будет спортом заниматься, — отметил директор обособленного подразделения РМК в Челябинске Анатолий Ерёмин.
Квартира — не единственная помощь, которую получила семья Елены. РМК помогла погасить ипотечный кредит на квартиру, в которой погибшая жила с детьми. Кроме того, её мать будет получать ежемесячное пособие от благотворительного фонда РМК.
— Я, если честно, сразу не поверила, что это реально произойдёт. Часто ведь бывает, что слова не доходят до дела. Очень благодарны всем за поддержку. Период у нас сейчас очень непростой, — сказала мама Елены Сарафановой Лилия Геннадьевна.
Напомним, тело 40-летней таксистки с ножевыми ранениями нашли в Коркино вечером, 23 октября. Подозреваемым в преступлении оказался 17-летний подросток, его задержали. По решению суда ближайшие два месяца он проведёт в СИЗО. Преступление спровоцировало волнения местных жителей. На улицы с требованием наказать виновных вышли около 150 человек. Во время беспорядков пострадали два человека. На утро 25 октября ситуация стабилизировалась. Правоохранители задержали мужчину, стрелявшего по людям. Начальник областного главка МВД Сергей Космачёв отстранил от работы руководителя коркинской полиции.
Глава СК России Александр Бастрыкин поручил следователям провести исчерпывающую проверку среди лиц цыганской диаспоры, а уголовные дела об убийстве таксистки и покушении на убийство ещё двух коркинцев передать в производство в главное управление ведомства.
Губернатор Алексей Текслер после церемонии прощания с погибшей провёл в Коркино заседание оперативного штаба с участием силовиков и чиновников. В ходе совещания глава региона дал ряд важных поручений.
Подруга детства убитой Анна Купырина написала трогательный пост, в котором рассказала, какие взрослые и глубокие стихи писала маленькая Лена Сарафанова. И сама посвятила ей несколько четверостиший, которые превратил в песню музыкант и композитор из Коркино Валерий Межевич. В городе тем временем проходили массовые проверки цыган. На представителей этой этнической группы составили 30 административных протоколов.
Через неделю после убийства таксистки глава Коркинского округа Наталья Лощинина ушла в отставку. Её место занял бывший глава Ленинского района Челябинска Александр Орёл.