Семья убитой в Коркино таксистки получила ключи от новой квартиры

— Я, если честно, сразу не поверила, что это реально произойдёт. Часто ведь бывает, что слова не доходят до дела. Очень благодарны всем за поддержку. Период у нас сейчас очень непростой, — сказала мама Елены Сарафановой Лилия Геннадьевна.