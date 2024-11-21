Опубликованы фото со строительства Ледовой арены в Нижнем Новгороде

Готовность Ледовой арены на Стрелке в Нижнем Новгороде достигла 75%. Как идет строительство, посмотрел фотокорреспондент сайта pravda-nn.ru Александр Воложанин.
Ледовый дворец будет включать в себя главную арену с трибунами на 12 тысяч зрителей и две тренировочные площадки, рассчитанные на 250 человек. Одна из них может быть использована для соревнований по следж-хоккею.
В настоящее время объект готов на 75%. Задействованы около 900 человек, используется около 35 единиц техники.
Арену оборудуют тремя входными группами для зрителей, оснащенными всем необходимым для доступа людей с ограниченными возможностями. Внутри здания для удобства перемещения предусмотрены эскалаторы и лифты.
Сейчас подрядчик занимается благоустройством прилегающей территории, строительством стен и гипсокартонных перегородок, прокладкой инженерных сетей и монтажом технологии ледовых полей. Также ведутся работы по отделке помещений и утеплению фасада.
В ближайшее время планируется начать установку лифтового оборудования, монтаж электрооборудования и выполнение чистовой отделки помещений. Пока погода позволяет, продолжатся работы по благоустройству прилегающей территории.
Завершение работ запланировано на 2025 год.
Напомним, Ледовую арену начали строить в Нижнем Новгороде в 2023 году. Ее площадь составит 70 тысяч квадратных метров.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось о том, что готовность Ледового дворца на Стрелке достигла 70%, подрядчик приступил к отделке фасада.